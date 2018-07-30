Масова бійка в міськраді Конотопа: опубліковано нове відео

За словами заступника міського голови Конотопа, після бійки проти двох співробітників міськради відкрили кримінальні справи.

Заступник мера Конотопа Ігор Степанченко опублікував у Facebook ще одне відео масової бійки в сесійній залі конотопської міськради 26 липня.

Читайте такожУ Києві на Осокорках на акції проти забудови відбулися сутички з поліцією (фото, відео)

«Побоїще на сесії міськради в Конотопі. Вгадайте проти кого відкриті кримінальні справи... Правильно, проти двох працівників міської ради за фактом нанесення побоїв тітушкам. Верх цинізму!», - написав заступник мера в своїй публікації.

Як повідомляв УНІАН, у місті Конотоп Сумської області поліція запобігла масові заворушення під час засідання міськради 26 липня, затримавши 50 осіб.

У результаті масової бійки в сесійній залі постраждала 21 людина: 12 поліцейських і цивільних 9 осіб, серед яких - один депутат та один журналіст.