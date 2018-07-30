Масова бійка в міськраді Конотопа: опубліковано нове відео

15:21, 30 липня 2018
Інциденти
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Скріншот - Facebook, Ігор Степанченко

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«Побоїще на сесії міськради в Конотопі. Вгадайте проти кого відкриті кримінальні справи... Правильно, проти двох працівників міської ради за фактом нанесення побоїв тітушкам. Верх цинізму!», - написав заступник мера в своїй публікації.

Як повідомляв УНІАН, у місті Конотоп Сумської області поліція запобігла масові заворушення під час засідання міськради 26 липня, затримавши 50 осіб.

У результаті масової бійки в сесійній залі постраждала 21 людина: 12 поліцейських і цивільних 9 осіб, серед яких - один депутат та один журналіст.

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Теги: #бійка#Конотоп