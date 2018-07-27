Під час бійки у міськраді Конотопа постраждала 21 людина, затримано чотирьох учасників сутичок

Постраждали 12 поліцейських та 9 цивільних осіб, серед яких - один депутат і один журналіст.

Внаслідок бійки, яка сталася 26 липня на сесіх міськради міста Конотопа на Сумщині, постраждала 21 людина: 12 поліцейських та 9 цивільних осіб, серед яких - один депутат і один журналіст.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, наразі затримано чотирьох учасників сутичок. Інші 42 активні учасники сутичок наразі дають свої пояснення слідчим.

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"Наразі триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії. Всі порушники доправлені до Конотопського відділу поліції, опитані, сфотографовані. Четверо осіб затримано в порядку ст.208 КПК, сьогодні їм буде оголошено про підозру у вчиненні злочину, і ми будемо клопотати перед судом про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляду тримання під вартою", - зазначив т.в.о. начальника ГУНП в Сумській області Олег Григоров.

Загалом до поліції надійшло 39 заяв, усі вони зареєстровані у журналі Єдиного обліку. В поліції вже розпочато кілька кримінальних проваджень, об‘єднаних в одне за ознаками ч. 4 ст. 296 (вчинення групових хуліганських дій з застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникам поліції у зв‘язку з виконанням ними службових обов'язків, вчинене організованою групою) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у місті Конотоп Сумської області поліція запобігла масовим безладам під час засідання міськради.

Згідно із повідомленням, працівники поліції розборонили сторони конфлікту, а 50 найактивніших порушників громадського порядку були доставлені до відділу поліції.