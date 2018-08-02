На пляжі у курортному Коблевому спалахнула пожежа, одну людину госпіталізовано (фото, відео)

Відпочивальники почали підручними засобами гасити вогонь разом з пожежниками.

У курортному селі Коблеве на Миколаївщині загорівся пляжний барний комплекс "Бора-бора". В результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на очевидців інциденту.

В той же час, ГУ ДСНС в Миколаївській області повідомило про пожежу торгівельних рядів на межі Миколаївської та Одеської областей в Коблевській курортній зоні.

Зазначається, що наразі відомо про одну постраждалу жінку, що працювала в одному з закладів. За попередньою інформацією, вона отримала опіки внаслідок спалаху газового балону, постраждалу госпіталізовано.

Як наголосили в ДСНС, значну допомогу в гасінні пожежі надали громадяни, які відпочивали на узбережжі і підручними засобами почали гасити вогонь.

Рятувальники Миколаївщини, як стверджується, багаторазово вказували на проблеми з пожежною безпекою в даному відрізку курортної зони.

Станом на 14:36 пожежу локалізовано, о 14:42 – ліквідовано на площі 400 квадратних метрів.

Обставини пригоди наразі встановлюються. На місці працюють правоохоронці.