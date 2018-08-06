На Житомирщині чоловік вбив свою 8-річну доньку й вчинив самогубство, на місці трагедії знайшли записку

Убивця залишив записку на місці злочину, де пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозумінням у родині.

На Житомирщині чоловік вбив свою 8-річну дочку, а потім вчинив самогубство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

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За його словами, 5 серпня увечері жителі села Кам’янка Житомирського району виявили на околиці цього села в лісовому масиві автомобіль, в якому були тіла двох людей. Згодом з’ясувалось, що це — 33-річний батько та його 8-річна донька, обидва житомиряни.

За інформацією поліції, яку було зібрано на місці події, чоловік убив дитину, а потім вчинив самогубство. За даними поліції, убивця залишив записку на місці злочину, де пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозумінням у родині.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагедії в рамках розпочатого кримінального провадження. Також поліція з’ясовує причини, які спонукали чоловіка до скоєння злочину. Розслідування цієї справи триває.

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