На Львівщині повісився 12-річний хлопчик (відео)

Поховали Юрка на сільському цвинтарі без відспівування в церкві.

На Львівщині 12-річний хлопчик укоротив собі віку. Він пішов із дому, а знайшли його наступного дня у хліві повішеним на мотузці.

Те, що Юрко не прийшов ночувати додому, спершу нікого з рідних не збентежило, бо хлопчик часто залишався в бабусі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Батько з братом знайшли дитину вже наступного дня, і, як і всі мешканці села, не можуть оговтатися від шоку. "Нормальний хлопець був, ніхто не чекав. Веселий, усе було добре", - кажуть селяни.

Хлопчик добре вчився. "Спілкувався з товаришами, ніяких проблем з ним не було. Ну, трохи був замкнутий", - каже про нього секретар сільської ради Оксана Бальковська. Що стало причиною смерті дитини, ніхто достеменно не знає. Селяни звинувачують не батьків, які навіть не знали, де дитина, а інтернет та електронні ґаджети. "Йому купили планшет, і та дитинка постійно з тим планшетом ходила, вона дивилася той планшет", - пояснює Бальковська.

Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не знайшли. Родину в поліції називають малозабезпеченою, але благонадійною. "Не надходило жодних повідомлень від служб соціальних, ні зі школи, ні від місцевого голови, що там є якась проблема в родині. Звертаємося до батьків: пильнувати своїх дітей, казати, що вони їх люблять", - каже речник Стрийського відділу поліції Ольга Марценюк.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Києві на проспекті Перемоги знайшли повішеного студента. Хлопець наклав на себе руки на 21 поверсі недобудованого корпусу медуніверситету імені Богомольця.