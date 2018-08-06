На Житомирській трасі під Києвом вантажівка протаранила маршрутку (фото, відео)
18:04, 06 серпня 2018Інциденти
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Кількох пасажирів госпіталізовано.
Унаслідок ДТП є постраждалі / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
На Житомирській трасі біля Києва вантажівка протаранила маршрутку.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua. на своїй сторінці в Fafebook.
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"Масштабна ДТП із постраждалими в Києві на Чайці, Житомирська траса: вантажівка протаранила маршрутку на розвороті. Знесли 30 метрів відбійника. Кількох пасажирів госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня на трасі Одеса-Рені автомобіль Honda скоїв зіткнення з маршрутним таксі. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
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