На Житомирській трасі під Києвом вантажівка протаранила маршрутку (фото, відео)

18:04, 06 серпня 2018
Інциденти
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Унаслідок ДТП є постраждалі / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. на своїй сторінці в Fafebook.

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"Масштабна ДТП із постраждалими в Києві на Чайці, Житомирська траса: вантажівка протаранила маршрутку на розвороті. Знесли 30 метрів відбійника. Кількох пасажирів госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня на трасі Одеса-Рені автомобіль Honda скоїв зіткнення з маршрутним таксі. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.

фото facebook.com/dtp.kiev.ua
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Теги: #Київ#ДТП#маршрутка