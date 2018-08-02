На Одещині легковик зіткнувся з маршруткою: один загиблий, семеро постраждалих (фото)

За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом.

На трасі Одеса-Рені автомобіль Honda скоїв зіткнення з маршрутним таксі. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області аварія трапилася близько 15.00 неподалік від села Утконосівка.

За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом "Ізмаїл – Кальчеве". Водій Honda загинув, ще семеро осію отримали травми різного ступеню тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у Чернівецькій області мікроавтобус зіткнувся з потягом, внаслідок чого двоє людей загинуло, ще 5 було госпіталізовано.