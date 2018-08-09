Кидали вибухівку та обливали бензином: у Мін'юсті розповіли подробиці бунту у Лук'янівському СІЗО (відео)

У правоохоронців була інформація, що "Торнадівці" готують бунт та вимагають гроші від осіб, які поряд утримуються.

Колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, здійснили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив помічник заступника міністра юстиції Юрій Маслак біля будівлі Лук'янівського СІЗО.

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«В рамках кримінальних дій були сьогодні проведені обшуки. Наші працівники разом з працівниками військової прокуратури, Служби безпеки України та «Альфи» прийшли до камер «торнадівців», і вони вчинили спротив, тобто були використані вибухові пакети саморобні. Також в них була холодна зброя. Саморобні вибухові пакети вони зробили безпосередньо в камері, оскільки вони робляться за допомогою звичайних сірників та порошку, які не заборонені для передачі для ув'язнених камер», - заявив він.

«Один вибуховий пакет був активований. Наш один працівник (Державної кримінально-виконавчої служби - УНІАН) отримав травми. Буде інкриміновано 348 статтю Кримінального кодексу України - зазіхання на життя правоохоронця», - додав Маслак.

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Як уточнив помічник заступника міністра юстиції, також у екс-бійців «Торнадо» був бензин, яким було облито одного з учасників обшуку і звучали погрози підпалити його. «Вони забарикадувалися. В них з собою було пальне - бензин. І одного з працівників було облито паливом з погрозами про те, що зараз підпалять. Тому ми відкрили камери. Знову ж таки з «торнадівців» ніхто не постраждав. Наші працівники спрацювали оперативно», - сказав він.

Маслак повідомив, що правоохоронці проводили обшуки, зокрема, у зв'язку з інформацією про вимагання екс-бійцями грошей від осіб, які поряд утримуються.

«Була інформація про те, що «торнадівці» вимагають гроші від осіб, які утримуються поряд і погрожують їм. З цієї причини були вчинені обшуки. Також була інформація про те, що вони готуються до масових заворушень і підбурюють інших осіб. І, власне, під час обшуків всі ті підозри, які в нас були, знайшли своє місце», - сказав помічник заступника міністра юстиції.

Він додав, що для стабілізації ситуації «трьох осіб було вивезено із СІЗО, інших осіб, які залишилися, поміщено до карцеру». «Їх перевезли до установ Київської області», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, сьогодні близько 30-40 осіб перекривали в’їзд-виїзд з Лук’янівського СІЗО у Києві, виступаючи проти вивезення зі слідчого ізолятора підсудних екс-бійців «Торнадо».

За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

У коментарі УНІАН Маслак повідомив, що у СІЗО тривають слідчі дії, не уточнивши, які саме, і додав, що дасть коментар після їхнього завершення.

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У свою чергу колишній заступник командира роти «Торнадо» Микола Цукур заявив про спробу правоохоронців розвезти всіх засуджених екс-бійців роти, які перебувають у Лук'янівському СІЗО, по різних місцях утримання. В коментарі УНІАН один з адвокатів «торнадівців» Вадим Дроговоз заявив, що його не пускали в СІЗО впродовж декількох годин. Водночас інший адвокат Володимир Якимов у коментарі УНІАН заявив, що раніше правоохоронці декілька разів намагались розвезти підзахисних по різних СІЗО. За його словами, наразі усі «торнадівці» перебувають в одній камері Лук'янівського СІЗО.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

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Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.