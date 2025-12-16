Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 17 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,67 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований учора, 15 грудня – 49,65 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,20/42,23 грн/дол., а євро - 49,72/49,73 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 грудня залишився на попередньому рівні і складав 42,35 гривні за долар, а курс євро складав 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара становив 42,35 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 49,90 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

