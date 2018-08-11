У Києві АТОшнику відірвало руку сміттєвозом - ЗМІ

За словами поліції, це сталося через його недбалість.

В Києві за адресою вулиця Волинська, 22 чоловікові відірвало руку сміттєвозом. Інцидент стався близько 12:00.

Як повідомляє "Інформатор", чоловікові близько 40-50 років. З'ясувалося, що потерпілий не є працівником ЖКХ, але його дружина — бригадир, попросила допомогти з прибиранням території, так як не вистачає людей. Чоловік викидав сміття у сміттєвоз, діставав з контейнера жіночі сумки, які хтось викинув. Ремінь однієї із сумок зачепився за механізм в машині, який переробляє сміття, і його руку затягнуло, внаслідок чого у чоловіка відірвалася кисть руки.

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Його напарники швидко зорієнтувалися і пережали рану джгутом до приїзду медиків. Також вони повідомили, що чоловік нещодавно повернувся із зони АТО цілим і неушкодженим, а чому зараз стався такий нещасний випадок — незрозуміло.

За словами поліції, це сталося через його недбалість. Чоловіка госпіталізували працівники «швидкої». На місці працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицька біля метро Поштова площа загинув пішохід. Його збила машина, коли він переходив дорогу в недозволеному місці, в результаті чого він залишився без голови.