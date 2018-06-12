Страшна ДТП на набережній у Києві: пішохід перебігав дорогу в 80 м від переходу і залишився без голови
21:19, 12 червня 2018Інциденти
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Загиблому "стійкою відірвало склепіння черепа" за 80 метрів від підземного переходу.
Небезпечний задум пішохода завершився трагічно / Кадр з відео facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицька біля метро Поштова площа загинув пішохід. Його збила машина, коли він переходив дорогу в недозволеному місці.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, загиблому "стійкою відірвало склепіння черепа". "Куди біг через 8 смуг - незрозуміло. Там стіна. До переходу 80 метрів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Херсоні "швидка" збила жінку на смерть на пішохідному переході.
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