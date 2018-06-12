Страшна ДТП на набережній у Києві: пішохід перебігав дорогу в 80 м від переходу і залишився без голови

Загиблому "стійкою відірвало склепіння черепа" за 80 метрів від підземного переходу.

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицька біля метро Поштова площа загинув пішохід. Його збила машина, коли він переходив дорогу в недозволеному місці.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, загиблому "стійкою відірвало склепіння черепа". "Куди біг через 8 смуг - незрозуміло. Там стіна. До переходу 80 метрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Херсоні "швидка" збила жінку на смерть на пішохідному переході.