На Харківщині п’ятеро туристів отруїлися грибами

Зараз їхнє життя і здоров'я у безпеці, зазначають медики.

У Харківській області п’ятеро туристів отруїлися грибами.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 11 серпня, до токсикологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння були доставлені п’ятеро осіб.

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З’ясувалося, що група харків’ян перебували на відпочинку на одній із баз смт Старий Салтів Вовчанського району. Вдень вони під час прогулянки лісом поблизу села Металівка, назбирали грибів, які потім самостійно приготували до обіду.

Через деякий час вони відчули себе зле і викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала їх до лікарні.

«Зараз їхнє життя і здоров'я у безпеці», - зазначили в поліції.