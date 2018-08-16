Подробиці стрілянини у Києві: мотоцикліст випустив у водія автобуса 10 куль (фото)

Водія автобуса, у якого в Києві стріляв мотоцикліст, госпіталізували у важкому стані.

Водія автобуса, у якого в Києві стріляв мотоцикліст, госпіталізували у важкому стані

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua, за попередньою інформацією, мотоцикліст випустив в його бік 10 куль.

«У Києві мотоцикліст розстріляв водія 47 автобуса. 10 куль... Близько 13:30 на вулиці Данила Щербаківського, 8, у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автобуса і мотоцикла. Після аварії між водіями транспортних засобів спалахнув конфлікт, після чого водій байка почав стріляти. 10 пострілів, водія госпіталізували у важкому стані», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа трасі Київ-Чоп автобус, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою (фото)

Як повідомляв УНІАН, поліція затримала мотоцикліста, який у Києві вистрілив і поранив з травматичної зброї водія автобуса.

Постраждалого водія автобуса, 1975 року народження, з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Йому надають необхідну медичну допомогу. Стрілка, жителя Київської області, 1988 року народження, затримали.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, вирішується питання про надання правової оцінки дій правопорушника і відкриття кримінального провадження, додали в поліції.