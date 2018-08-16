Не поділили дорогу: у Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса з травматичного пістолета

Водії почали лаятися, потім в хід пішли кулаки, а потім мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів.

Поліція затримала мотоцикліста, який у Києві вистрілив і поранив з травматичної зброї водія автобуса.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, спочатку між чоловіками виникла бійка, а згодом мотоцикліст застосував зброю.

Потерпілого водія автобуса, 1975 року народження, із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Йому надають необхідну медичну допомогу. Стрілка, жителя Київської області, 1988 року народження, затримали.

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"Подія сталася на вулиці Данила Щербаківського: через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події. За попереднім висновком експерта, зловмисник стріляв із травматичної зброї.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про надання правової оцінки діям чоловіка та відкриття кримінального провадження, додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, на трасі Київ-Чоп автобус, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою.