В Одесі автомобіль патрульних на смерть збив пішохода

За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці.

В Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, ДТП за участю патрульного автомобіля сталася вночі 19 серпня на автодорозі М-05 «Київ-Одеса».

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За попередніми даними, водій службового автомобіля Mitsubishi під час руху здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Зокрема, несподівано перестрибнувши через бетонну бар'єрну огорожу, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув.

Матеріали ДТП оформлено слідчим.

«Обставини пригоди встановлюватимуться під час слідства», - відзначили в прес-службі.

За даними відомого в Одесі активіста Юрія Головчука, ДТП сталося в районі Конюшинового мосту приблизно о 2.00. Активіст зазначає, що автомобіль поліції пересувався на великій швидкості, і від удару тіло відкинуло на велику відстань.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Сумах сталося ДТП за участю патрульного автомобіля Toyota Prius і автомобіля Audi.

За інформацією начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіри Бигановой, за попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав по вул. Петропавлівська за викликом з увімкненими проблисковими маячками і звуковим сигналом, в той же час по вул. Пролетарська їхала Audi. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейський автомобіль в бік, в результаті чого він вилетів на тротуар і перекинувся, збив групу пішоходів.

В результаті ДТП постраждали сім осіб. Бригадами «швидкої допомоги» в Сумську обласну лікарню було доставлено п'ять постраждалих, ще дві людини звернулися за медичною допомогою самостійно.