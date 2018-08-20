З'явилося відео перших хвилин після жахливої аварії з поліцейським авто в Сумах

На кадрах видно перевернуту на дах машину поліцейських. На тротуарі лежать закривавлені люди.

У мережі з'явилися моторошні кадри перших хвилин після аварії з поліцейським автомобілем в Сумах.

Відео опублікували у пабліку "Київ оперативний" на Facebook.

На кадрах видно перевернуту на дах машину поліцейських. На тротуарі лежать закривавлені люди.

Увага! Відео містить жорсткі кадри, не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Сумах сталася ДТП за участю патрульного автомобіля Toyota Prius і автомобіля Audi.

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За інформацією начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіри Бигановой, за попередніми даними, службовий автомобіль патрульних їхав по вул. Петропавлівська за викликом з увімкненими проблисковими маячками і звуковим сигналом, в той же час по вул. Пролетарська їхала Audi. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Audi вдарила поліцейський автомобіль в бік, в результаті чого він вилетів на тротуар і перекинувся, збив групу пішоходів.

В результаті ДТП постраждали сім осіб. Бригадами «швидкої допомоги» в Сумську обласну лікарню було доставлено п'ять постраждалих, ще дві людини звернулися за медичною допомогою самостійно.