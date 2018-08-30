У Києві сталася потрійна ДТП через колесо, яке відпало на ходу: авто розкидало по дорозі (фото, відео)

У столиці через відпале колесо зіткнулися три машини.

У четвер, 30 серпня, в Києві на бульварі Дружби народів зіштовхнулися три автомобілі. Дорогу не поділили BMW, Volkswagen і Peugeot.

Аварія трапилася приблизно о 06:30 біля Академії фінансового управління. Про це повідомляє "Інформатор".

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BMW і Peugeot рухалися зі сторони мосту Патона у бік станції метро «Либідська». Volkswagen рухався у протилежному напрямку. На ходу в авто відірвалося й відпало колесо. Через це воно вилетіло на зустрічну смугу і вдарило дві машини. У них спрацювали подушки безпеки. Водія Volkswagen з переломом руки госпіталізували. Більше ніхто не постраждав.

Через аварію утворився великий затор у бік моста Патона і в зворотному напрямку. На місці працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 28 серпня на проспекті Перемоги в Києві зіткнулися одразу сім автомобілів: дві Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda і Peugeot.