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Ефект доміно: у масштабній ДТП у Києві зіткнулося сім автомобілей (відео)

15:04, 28 серпня 2018
Інциденти
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На проспекті Перемоги у Києві зіткнулося одразу сім авто / фото dtp.kiev.ua

Автівки по черзі протаранили одина одну. Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з автомобілей, повідомляє ТСН.

У поліції зазначили, що причиною аварії стало те, що водії перевищили швидкість і не дотримувалися безпечної відстані.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП на Львівщині постраждали 8 людей, серед них - троє дітей.

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Теги: #Київ#ДТП