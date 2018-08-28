Ефект доміно: у масштабній ДТП у Києві зіткнулося сім автомобілей (відео)

Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з автомобілей.

У ніч на 28 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулося одразу сім автомобілей: дві Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda та Peugeot.

Автівки по черзі протаранили одина одну. Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з автомобілей, повідомляє ТСН.

У поліції зазначили, що причиною аварії стало те, що водії перевищили швидкість і не дотримувалися безпечної відстані.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП на Львівщині постраждали 8 людей, серед них - троє дітей.