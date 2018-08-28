Ефект доміно: у масштабній ДТП у Києві зіткнулося сім автомобілей (відео)
15:04, 28 серпня 2018Інциденти
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Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з автомобілей.
На проспекті Перемоги у Києві зіткнулося одразу сім авто / фото dtp.kiev.ua
У ніч на 28 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулося одразу сім автомобілей: дві Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda та Peugeot.
Автівки по черзі протаранили одина одну. Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з автомобілей, повідомляє ТСН.
У поліції зазначили, що причиною аварії стало те, що водії перевищили швидкість і не дотримувалися безпечної відстані.
На проспекті Перемоги у Києві зіткнулося одразу сім автівок
Як повідомляв УНІАН, у ДТП на Львівщині постраждали 8 людей, серед них - троє дітей.
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