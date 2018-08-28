В Одеській області чоловік застрелив дружину і наклав на себе руки

Житель м. Білгород-Дністровського застрелив свою цивільну дружину із зареєстрованої рушниці.

У місті Білгород-Дністровському Одеської області чоловік застрелив дружину, після чого покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, це сталося ввечері 27 серпня в одному з житлових будинків.

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Попередньо встановлено, що чоловік, 1958 року народження, застрелив у будинку свою цивільну дружину.

«Чоловік вистрілив у жінку, 1969 року народження, із зареєстрованої рушниці ТОЗ-16. В результаті вона померла на місці. Потім зловмисник застрелився», - повідомили в главку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини і обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 26 серпня повісилася неповнолітня дівчина.