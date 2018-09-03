В Одесі фанати "русского мира" на мітингу "оплакували" Захарченка й Кобзона - їх облили зеленкою (фото)

Активісти облили зеленкою русофілів Моріса Ібрагіма та Ніну Кочановську.

В Одесі облили зеленкою проросійськи налаштованих жителів міста, які прийшли на Куликове поле, щоб вшанувати пам'ять учасників подій 2 травня 2014 року.

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Також на імпровізованому мітингу згадували співака Кобзона та вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка. Про це повідомляє "Правий сектор Одеса" у Facebook.

Зазначається, що активісти облили зеленкою русофілів Моріса Ібрагіма та Ніну Кочановську.

Двох невідомих після інциденту із зеленкою доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин події. Через деякий час їх відпустили.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. 2 вересня його поховали.

30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон. Його похорон відбувся 2 вересня.