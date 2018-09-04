У Києві Печерську сталася стрілянина, є поранений
На столичному Печерську сталась стрілянина, поранено охоронця ринку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва.
"До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку пролунали постріли. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції. Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими. Охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення й накинулися на опонента з кулаками. У розпалі бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів. Після скоєного чоловіки відразу втекли", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що, за попередньою інформацією, в охоронця стріляли з травматичної зброї. Чоловіка доставили до лікарні з пораненням обличчя та шиї, йому надають необхідну допомогу.
Наразі правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.
Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.
Нагадаємо, у Києві вранці в середу, 15 серпня, сталася стрілянина, через що поліція ввела у місті план "Перехоплення". В результаті дві людини отримали вогнепальні поранення. За попередньою інформацією, біля одного зі столичних ринків сталася бійка, яка згодом переросла в стрілянину з невстановленої зброї.