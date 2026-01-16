Улюблений син Кадирова розбився у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Офіційно інформація не підтверджена, але про неї повідомляють джерела в Грозному.

Адам Кадиров, скандально відомий син правителя Чечні Рамзана Кадирова, розбився в ДТП і госпіталізований у важкому стані. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.

Першим про це повідомив чеченський опозиційний телеграм-канал NIYSO. З посиланням на свої джерела, видання писало, що "кортеж, як зазвичай, рухався на великій швидкості", коли "раптово зустрів перешкоду".

"В результаті, машини почали врізатися одна в одну, тому нам надходить інформація, що постраждалих чимало", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що аварія сталася в самому центрі Грозного, через що було перекрито безліч прилеглих вулиць. Також повідомляється, що для вільного доступу була закрита нова республіканська лікарня: "заради однієї людини, яка перебуває у важкому стані; її реанімують і готують до транспортування до Москви".

Інформацію в цілому підтверджує видання "Кавказ Реалії" (це проект "Радіо Свобода") з посиланням на два джерела.

"Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації без свідомості, як кажуть. Що з сином Кадирова, ми не знаємо достеменно", – розповів співрозмовник з Грозного.

Хто такий Адам Кадиров: що потрібно знати

Адам Кадиров – молодший син глави Чечні Рамзана Кадирова, який став широко відомим у 2023 році після публічного скандалу з побиттям ув'язненого в Грозненському СІЗО. Відео, на якому Адам б'є затриманого, було оприлюднено самим Рамзаном. Незважаючи на очевидне порушення закону, ніякої юридичної відповідальності для Адама не настало, а батько публічно схвалив дії сина.

Після цього Адам Кадиров почав пачками отримувати численні державні та регіональні нагороди, в тому числі ордени та медалі від влади Чечні та деяких російських регіонів. Йому також присвоювали почесні звання і вручали відзнаки за "служіння республіці" і "зміцнення духовних цінностей", незважаючи на його юний вік і відсутність офіційного досвіду державної служби.

На тлі цього з'явилися чутки, що Адама Кадирова готують як можливого наступника Рамзана Кадирова. Його присутність у публічному полі, демонстративна підтримка батька і швидке зростання статусу розглядаються як елементи формування політичного образу майбутнього лідера. Офіційно такі плани не підтверджувалися, але багато спостерігачів вважають, що це частина стратегії збереження влади сім'єю Кадирових в Чечні.

