З Лук'янівського СІЗО втік вбивця - ЗМІ

Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача.

З Лук'янівського СІЗО втік засуджений за вбивство чоловік.

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

Читайте також"Вирішив замінити голову": у Лук'янівському СІЗО чоловік убивши свого співкамерника – джерело

Відзначається, що з місця позбавлення волі втік чоловік 1999 року народження на ім'я Віталій Пушкін, засуджений за вбивство за ст. 115 ч. 1.

Його виявили відсутнім під час вечірньої перевірки. Вся поліція Києва орієнтована на пошук втікача.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Лук'янівському СІЗО арештант був знайдений мертвим. 3 вересня була проведена судмедекспертиза, яка дійшла висновку, що причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів.