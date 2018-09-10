У Дніпрі чоловік у маршрутці розбив ніс поліцейському

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність.

10 вересня, приблизно о 8:10 на лінію «102» зателефонувала жінка, яка розповіла, що разом з нею в маршрутці №27, в районі площі Старомостової, їде чоловік з гранатою. Жінка також стверджувала, що чоловік погрожує пасажирам автобуса.

На місце негайно прибуло кілька екіпажів патрульної поліції. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Коли інспектори прибули на місце, маршрутка стояла в глухому куті. Підозрюваний чоловік поводився агресивно і нецензурно висловлювався на адресу патрульних. Одними словами він не обмежився і вдарив по обличчю одного з поліцейських. Правоохоронці затримали агресивного чоловіка і доставили його в міське відділення поліції для з'ясування обставин події.

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Варто зазначити, що гранати у чоловіка при собі не виявилося, а жінка, яка телефонувала, відмовилася давати пояснення поліцейським. Затриманому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 345 Кримінального Кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).