Вони заарештовані на 60 діб без права внесення застави.

У Харкові суд взяв під варту 15 затриманих учасників рейдерського захоплення елеватора.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 13 вересня, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 15 особам, які були затримані за стрілянину на елеваторі в Зміївському районі Харківської області.

За відомостями поліції, вони заарештовані на 60 діб без права внесення застави.

Сьогодні, 14 вересня, суд продовжить обирати запобіжний захід ще 7 підозрюваним, які є фігурантами кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Читайте такожРейдерське захоплення елеватора на Харківщині: екс-командиру "Східного корпусу" Ширяєву оголосили підозру

Як повідомляв УНІАН, внаслідок подій на елеваторі, які сталися 11 вересня у с. Занки Зміївського району Харківської області, постраждали семеро людей, в тому числі – один працівник поліції.

Для врегулювання ситуації поліцейським довелося залучити сили спецпідрозділів «КОРД», батальйону поліції особливого призначення та спецбатальйону патрульної служби «Харків». Розслідування цього інциденту триває за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Затримано 22 учасників рейдерського захоплення елеватора. Крім цього, поліція затримала екс-командира поліцейської роти «Східний корпус» Олега Ширяєва, запобіжний захід якому обиратиметься сьогодні, 14 вересня.