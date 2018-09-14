У Чернівцях сталася масова ДТП за участю поліцейського автомобіля (фото)

За попередньою інформацією, жертв та потерпілих в цій аварії немає.

У Чернівцях внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди у центрі міста постраждали 5 легкових автомобілів, одна з яких належить патрульній поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася сьогодні приблизно о 18.20 на перехресті вулиць Університетської та Богдана Хмельницького.

На місці події правоохоронці з’ясовують обставини зіткнення. Поліція перекрила рух транспорту на вулиці Університетській, внаслідок чого призупинено рух тролейбусів маршрутів № 1, 2, 4 та 8.

За попередньою інформацією, жертв та потерпілих в цій аварії немає.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом іномарка влетіла у зупинку: одна жінка загинула, ще дві - травмовані.