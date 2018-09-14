Біля Харкова іномарка влетіла в зупинку: одна жінка загинула, ще дві – травмовані

Водій автомобіля Volkswagen, не впоравшись з керуванням, в'їхав у зупинку громадського транспорту та збив трьох жінок.

Поблизу Харкова іномарка влетіла у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одна жінка загинула на місці аварії, ще дві – травмовані.

Читайте такожУ крові винуватця резонансної ДТП в Одесі виявили алкоголь - соцмережі

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 14 вересня, близько 15:45 в селищі Васищеве Харківського району.

За попередніми даними, 41-річний водій автомобіля Volkswagen рухався з боку Харкова по трасі «Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка». По дорозі він не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини та в'їхав у зупинку громадського транспорту.

В результаті аварії на місці події загинула 42-річна жінка. Також постраждали дві жінки, 49 та 53 років. Зараз лікарі надають потерпілим медичну допомогу, діагнози уточнюються.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.