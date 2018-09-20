На вокзалі в Києві роми напали на поліцейського - для них інцидент закінчився трагедією (відео)
20:40, 20 вересня 2018Інциденти
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Тікаючи від очевидця події, хлопець ромської національності потрапив під колеса авто.
Рома збило авто / Скріншот
У мережі з'явилося відео, в якому стверджується, що в Києві на вокзалі роми напали на поліцейського.
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Як розповів Максим Ярош, автор опублікованого у Facebook ролика, він став свідком інциденту на залізничному вокзалі у столиці. Він і погнався за ромом, який, втікаючи, потрапив під авто.
"Роми-кишенькові злодії ділили тут місце, потім напали на поліцейського... І тут я побіг за ним, застосував балончик. Один ром, тікаючи від мене, потрапив під авто", - розповів Ярош.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляли в мережі, 2 липня близько 03:30 ночі представники ромської національності напали на перехожого в Києві на Русанівських садах.
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