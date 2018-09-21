В Одесі чоловік убив свою 73-річну бабусю та викинувся з вікна багатоповерхівки

За даними поліції, онук молотком завдав бабусі травму голови, від якої вона померла. Перебуваючи в шоковому стані, він вирішив накласти на себе руки.

У Київському районі Одеси чоловік вбив свою 73-річну бабусю та вчинив суїцид, викинувшись з вікна багатоповерхового будинку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, напередодні правоохоронцям надійшло повідомлення від громадян про те, що невідомий вистрибнув з вікна 10-го поверху житлового будинку.

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Тіло загиблого з травмами, характерними при падінні з висоти, поліцейські виявили за вказаною адресою. Правоохоронці встановили його особу - 27-річний, раніше судимий чоловік жив в одній з квартир цієї багатоповерхівки разом з бабусею.

При огляді приміщення поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що вночі між родичами виник конфлікт. Онук молотком завдав бабусі травму голови, від якої вона померла. Передбачається, що чоловік, перебуваючи в шоковому стані, вирішив накласти на себе руки і вистрибнув з вікна.

За фактом смерті чоловіка до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою - самогубство. За фактом смерті жінки проводиться розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

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