этот материал доступен на русском

В Одесі чоловік убив свою 73-річну бабусю та викинувся з вікна багатоповерхівки

18:55, 21 вересня 2018
Інциденти
296 0
В Одесі чоловік вбив бабусю молотком та вкоротив собі віку / скріншот

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, напередодні правоохоронцям надійшло повідомлення від громадян про те, що невідомий вистрибнув з вікна 10-го поверху житлового будинку.

Читайте такожУ Києві дівчина-підліток загинула, вистрибнувши з вікна 11 поверху

Тіло загиблого з травмами, характерними при падінні з висоти, поліцейські виявили за вказаною адресою. Правоохоронці встановили його особу - 27-річний, раніше судимий чоловік жив в одній з квартир цієї багатоповерхівки разом з бабусею.

При огляді приміщення поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що вночі між родичами виник конфлікт. Онук молотком завдав бабусі травму голови, від якої вона померла. Передбачається, що чоловік, перебуваючи в шоковому стані, вирішив накласти на себе руки і вистрибнув з вікна.

За фактом смерті чоловіка до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою - самогубство. За фактом смерті жінки проводиться розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині повісилася мати 10 дітей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#самогубство#вбивство