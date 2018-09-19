На Київщині повісилася мати 10 дітей (відео)

Тіло жінки знайшов 9-річний сусідський хлопець у сараї.

Багатодітна мати у селі Бобрик на Київщині звела рахунки з життям. 37-річна Любов Нижник, мати шести доньок і чотирьох синів, повісилася у сараї.

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Її знайшли діти, які в цей час гралися на подвір'ї. Чому мати з десятьма дітьми наважилася на цей крок - свої версії селяни розповіли журналістам.

У селі також розповідають, що самогубиця нібито була вагітна одинадцятою дитиною. Її родичі не хочуть спілкуватися зі ЗМІ.

За годину до смерті жінки, за словами сусідів, вони чули, як вона сварилася зі своїм співмешканцем. Наразі обставини, за яких сталася трагедія, з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині 15-річна дівчинка наклала на себе руки через повішення. Вона навчалася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.