Тримали в нашийнику на ланцюгу, били і кололи ножем: в мережі показали звільнення людей з рабства під Луганськом (фото, відео)

Саме таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм і не впоралися з ремонтними роботами.

У мережі оприлюднили фотографії і відео звільнення людей з рабства в Луганській області.

Відповідні матеріали на своїй сторінці в Facebook розмістила прес-служба Головного управління Національної поліції в області.

"Три доби тримали в нашийнику на ланцюгу, били, кололи ножем і примушували виконувати роботу по господарству. Саме таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм і не впоралися з ремонтними роботами", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в поліцію за допомогою звернувся місцевий житель, який розповів про те, що за наказом власників будинку, які найняли його і ще чотирьох чоловіків виконувати ремонтні роботи в будинку і господарських спорудах, його утримували на ланцюгу, били, катували і змушували працювати.

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"Даний факт внесено до ЄРДР за ч. 2 статті 146 КК України "Незаконне позбавлення волі". Зараз встановлені як організатор злочину - господиня будинку, так і всі учасники кримінального злочину. Продовжується проведення слідчих дій, встановлюються всі обставини події та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - підсумували в поліції.