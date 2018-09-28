У Києві помітили авто з номерами "ДНР" (фото)
09:25, 28 вересня 2018Інциденти
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Спочатку авто з номерами "ДНР" "засвітилося" в Дніпровському районі столиці, потім - у центрі Києва.
У мережі гадають, як авто потрапило до столиці / фото facebook.com/autokiev.info
У Києві помітили автомобіль з номерними знаками "ДНР".
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"Якщо побачите цей автомобіль у місті – зателефонуйте до 102 і повідомити місцеперебування. Або надішліть нам особистим повідомленням", – написали у Facebook "Києва Автомобільного".
Користувачі соцмережі дивуються, як авто з такими номерами могло потрапити в Київ. Деякі припускають, що це лише соціальний експеримент - так перевіряють реакцію людей.
Раніше на одному з будинків столиці в районі метро "Лісова" помітили прапор самопроголошеної "ДНР". Виявилося, що це було зроблено для зйомок фільму про Іловайський котел.
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