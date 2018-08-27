этот материал доступен на русском

У Польщі загинув українець-заробітчанин - ЗМІ

14:14, 27 серпня 2018
Інциденти
346 0
Деталей інциденту з українцем у Польщі наразі не відомо / фото Zaxid.net

Читайте такожУ Польщі загинув будівельник з України

Наразі обставини його смерті невідомі. Про це повідомляє портал polissya.org. Відомо, що у загиблого чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у західній Польщі в місті Шамотули впав з даху і загинув український будівельник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Польща#українець