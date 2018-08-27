У Польщі загинув українець-заробітчанин - ЗМІ
14:14, 27 серпня 2018Інциденти
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Відомо, що загиблий українець працював на будівництві в Польщі.
Деталей інциденту з українцем у Польщі наразі не відомо / фото Zaxid.net
30-річний житель села Берестя Дубровицького району Рівненської області загинув на заробітках у Польщі.
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Наразі обставини його смерті невідомі. Про це повідомляє портал polissya.org. Відомо, що у загиблого чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.
Як повідомляв УНІАН, 14 липня у західній Польщі в місті Шамотули впав з даху і загинув український будівельник.
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