Збив велосипедиста і сховав тіло: сину екс-заступника мера Костополя оголосили про підозру (відео)
20:44, 28 вересня 2018Інциденти
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57-річний Григорій Бойчук повертався додому з роботи і зник.
Збив на смерть людину, а потім викрав і сховав тіло - саме в цьому підозрюють сина екс-заступника мера Костополя.
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Поліція має докази, що саме він торік на Рівненщині на автомобілі збив велосипедиста, і, щоб приховати злочин, вивіз тіло в невідомому напрямку.
57-річний Григорій Бойчук повертався додому з роботи і зник. У декількох сотнях метрів від будинку на трасі знайшли його документи, рукавички та взуття, а поруч були уламки від сірого BMW.
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