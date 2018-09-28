Збив велосипедиста і сховав тіло: сину екс-заступника мера Костополя оголосили про підозру (відео)

57-річний Григорій Бойчук повертався додому з роботи і зник.

Збив на смерть людину, а потім викрав і сховав тіло - саме в цьому підозрюють сина екс-заступника мера Костополя.

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Поліція має докази, що саме він торік на Рівненщині на автомобілі збив велосипедиста, і, щоб приховати злочин, вивіз тіло в невідомому напрямку.

57-річний Григорій Бойчук повертався додому з роботи і зник. У декількох сотнях метрів від будинку на трасі знайшли його документи, рукавички та взуття, а поруч були уламки від сірого BMW.