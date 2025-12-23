У січні деякі з цих напрямків вже покриватимуться програмою безоплатних кілометрів від УЗ.

Державна "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період Різдвяних та Новорічних свят. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною", - йдеться в повідомленні.

Перелік 16 додаткових поїздів:

№ 255/256 Київ – Рахів;

№ 271/272 Київ – Івано-Франківськ;

№ 237/238 Київ – Ужгород;

№ 220/219 Київ – Дніпро;

№ 248/247 Київ – Одеса;

№ 265/266 Київ – Одеса;

№ 159/160 Київ – Трускавець;

№ 249/250 Київ – Львів;

№ 289/290 Київ – Львів;

№ 291/292 Київ – Львів;

№ 741/742 Київ – Львів;

№ 777/778 Київ – Львів;

№ 197/198 Київ – Ковель;

№ 168/167 Одеса – Львів.

Також додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.

Крім того, з Придніпров’я у pахідному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Із 14 грудня УЗ ввела новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів. Компанія запустила нові регулярні регіональні маршрути на заході України. Зокрема, маршрути сполученням Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у новому графіку на 2025–2026 роки вводить 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.

Тоді ж стало відомо, що в новому графіку руху на наступний рік запровадять щогодинний рух між Києвом та Львовом. На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом.

