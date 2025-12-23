фото facebook.com/Ukrzaliznytsia

Державна "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період Різдвяних та Новорічних свят. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною", - йдеться в повідомленні.

Перелік 16 додаткових поїздів:

  • № 255/256 Київ – Рахів;
  • № 271/272 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 237/238 Київ – Ужгород;
  • № 220/219 Київ – Дніпро;
  • № 248/247 Київ – Одеса;
  • № 265/266 Київ – Одеса;
  • № 159/160 Київ – Трускавець;
  • № 249/250 Київ – Львів;
  • № 289/290 Київ – Львів;
  • № 291/292 Київ – Львів;
  • № 741/742 Київ – Львів;
  • № 777/778 Київ – Львів;
  • № 197/198 Київ – Ковель;
  • № 168/167 Одеса – Львів.

Також додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.

Крім того, з Придніпров’я у pахідному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Із 14 грудня УЗ ввела новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів. Компанія запустила нові регулярні регіональні маршрути на заході України. Зокрема, маршрути сполученням Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у новому графіку на 2025–2026 роки вводить 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.

Тоді ж стало відомо, що в новому графіку руху на наступний рік запровадять щогодинний рух між Києвом та Львовом. На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом.

