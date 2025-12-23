Державна "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період Різдвяних та Новорічних свят. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
"Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною", - йдеться в повідомленні.
Перелік 16 додаткових поїздів:
- № 255/256 Київ – Рахів;
- № 271/272 Київ – Івано-Франківськ;
- № 237/238 Київ – Ужгород;
- № 220/219 Київ – Дніпро;
- № 248/247 Київ – Одеса;
- № 265/266 Київ – Одеса;
- № 159/160 Київ – Трускавець;
- № 249/250 Київ – Львів;
- № 289/290 Київ – Львів;
- № 291/292 Київ – Львів;
- № 741/742 Київ – Львів;
- № 777/778 Київ – Львів;
- № 197/198 Київ – Ковель;
- № 168/167 Одеса – Львів.
Також додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.
Крім того, з Придніпров’я у pахідному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.
"Укрзалізниця" - головні новини
Із 14 грудня УЗ ввела новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів. Компанія запустила нові регулярні регіональні маршрути на заході України. Зокрема, маршрути сполученням Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у новому графіку на 2025–2026 роки вводить 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.
Тоді ж стало відомо, що в новому графіку руху на наступний рік запровадять щогодинний рух між Києвом та Львовом. На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом.