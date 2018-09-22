У Києві поліцейські затримали учасника бойових дій за збут зброї  і боєприпасів з Донбасу

Чоловік - житель Київської області, 1985 року народження, учасник бойових дій на сході країни.

Поліція Києва спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом міської прокуратури викрили зловмисника, який займався збутом зброї, а саме автомата Калашникова, гранатометів, пістолетів-кулеметів і набоїв до них.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції. Зазначається, що правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо особи, яка на території Оболонського району міста Києва планувала збут вогнепальної зброї. Слідчі територіального управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

За словами начальника головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка, під час досудового розслідування поліцейські спільно з представниками СБУ встановили анкетні дані особи і здійснили відповідні заходи щодо його затримання. Чоловіка викрили при спробі збуту зброї та боєприпасів. Небезпечні предмети вилучили, а правопорушника затримали на місці злочину.

"Він - житель Київської області, 1985 року народження, учасник бойових дій на сході країни. Ймовірно, що після демобілізації прихопив із собою зброю і боєприпаси, які планував реалізувати в столиці. А це - автомат Калашникова з набоями до нього, два гранатомети РПГ-26, дві ручні гранати Ф-1 із запалами, два пістолети-кулемета "Скорпіон" з двома магазинами, а також 100 тис. гривень", - повідомив Крищенко.

Після отримання відповідних постанов та дозволів суддів правоохоронці влаштували санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка. Там поліцейські знайшли ще десятки одиниць вогнепальної зброї і боєприпасів, обіг яких заборонено законом. Вилучене направили на експертизу.

"Досудове розслідування триває, готується пред'явлення повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, за який передбачено до семи років позбавлення волі. Також найближчим часом вирішиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додав Крищенко.