Знову аварія: у Києві забив "фонтан" заввишки як 5-поверхівка (відео)

На записі видно, як з-під асфальту б'є струмінь води заввишки як 5-поверховий будинок.

У столиці сталася чергова комунальна аварія. На Лук'янівці в результаті прориву трубопроводу забив гігантський "фонтан". Читайте такожНа одеському пляжі відпочивальника змило хвилею з пірса Відповідне відео опублікували у Facebook "Київ оперативний". На кадрах видно, як з-під асфальту б'є струмінь води висотою з 5-поверхівку. У "Київводоканалі" повідомили, що на Лук'янівці сталася аварія на мережі холодного водопостачання. Як повідомляв УНІАН, 20 вересня біля будівлі ГПУ утворився півтораметровий "гейзер" з каналізаційного люка.

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