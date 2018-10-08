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Знову аварія: у Києві забив "фонтан" заввишки як 5-поверхівка (відео)

16:24, 08 жовтня 2018
Інциденти
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У столиці сталася чергова комунальна аварія. На Лук'янівці в результаті прориву трубопроводу забив гігантський "фонтан".

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Відповідне відео опублікували у Facebook "Київ оперативний". На кадрах видно, як з-під асфальту б'є струмінь води висотою з 5-поверхівку.

У "Київводоканалі" повідомили, що на Лук'янівці сталася аварія на мережі холодного водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня біля будівлі ГПУ утворився півтораметровий "гейзер" з каналізаційного люка.

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Теги: #Київ#аварія#фонтан