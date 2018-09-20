В Києві біля ГПУ забив "гейзер" з каналізаційного люка (відео)
14:03, 20 вересня 2018Інциденти
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За мить утворилося озеро, яке автомобілі долали в об'їзд через тротуар.
Біля будівлі ГПУ утворився півтораметровий "гейзер" з каналізаційного люка
Біля будівлі ГПУ утворився півтораметровий "гейзер" з каналізаційного люка.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. За мить утворилося озеро, яке автомобілі долали в об'їзд через тротуар.
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Як відомо, кілька тижнів тому поруч прорвало тепломережу. Шматки асфальту тоді розліталися довкола, а з під землі бив потужний фонтан. Причиною тодішнього прориву назвали випробовування системи перед опалювальним сезоном.
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