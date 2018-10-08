У ДТП під Києвом загинув український політолог (фото)

За попередньою інформацією слідства, аварія сталася через перевищення швидкості.

У ніч з 6 на 7 жовтня на трасі Київ-Одеса розбився на мотоциклі український політолог Дмитро Косенко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його друг політолог Кирило Молчанов.

Як повідомляє видання «Інформатор», мотоцикліст рухався по трасі у бік Києва. За попередньою інформацією слідства, він їхав на дуже високій швидкості. У місці повороту знаходиться погано освітлена ділянка, що й могло стати причиною аварії. Водій не помітив відбійник і, не зменшуючи ходу, зіткнувся з перешкодою.

Смерть настала миттєво, тіло загиблого сильно понівечене, а мотоцикл відкинуло на відстань близько 200 метрів. Дівчину, яка також їхала на мотоциклі, госпіталізувала карета швидкої допомоги у вкрай важкому стані.