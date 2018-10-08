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У ДТП під Києвом загинув український політолог (фото)

08:35, 08 жовтня 2018
Інциденти
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Політолог Дмитро Косенко / фото facebook.com/Kirill-Molchanov

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його друг політолог Кирило Молчанов.

Як повідомляє видання «Інформатор», мотоцикліст рухався по трасі у бік Києва. За попередньою інформацією слідства, він їхав на дуже високій швидкості. У місці повороту знаходиться погано освітлена ділянка, що й могло стати причиною аварії. Водій не помітив відбійник і, не зменшуючи ходу, зіткнувся з перешкодою.

фото kiev.informator.ua
фото kiev.informator.ua

Смерть настала миттєво, тіло загиблого сильно понівечене, а мотоцикл відкинуло на відстань близько 200 метрів. Дівчину, яка також їхала на мотоциклі, госпіталізувала карета швидкої допомоги у вкрай важкому стані.

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Теги: #Київ#ДТП