Генерал озвучив основні версії вибухів на арсеналі боєприпасів у Чернігівській області

НП в Чернігівській області могла бути особистою помстою або інструментом боротьби за певні посади, вважає екс-голова Служби зовнішньої розвідки України.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж назвав три основні версії вибухів на 6-му арсеналі Міноборони (розташований біля селища Дружба Ічнянського району).

Надзвичайна подія могла бути особистою помстою або інструментом боротьби за певні посади, розповів експерт "Главреду".

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"Можливо, хтось спробував так змістити керівника не тільки складу, але і голову якогось відомства Генштабу або Міноборони. Ця версія цинічна, але вона цілком може братися до уваги", — зазначив співрозмовник.

За його словами, недбалість цілком могла призвести до вибухів. "Друга версія — підпал складів з метою приховання розкрадання боєприпасів. Третя версія — теракт або диверсія, вчинена або представниками бойових структур, або працівниками спецслужб Російської Федерації", - заявив генерал-розвідник.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня вночі на території 6-го арсеналу Міноборони сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).