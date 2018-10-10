В квартиру координатора організації С14 кинули вибуховий пристрій - нардеп

Від вибуху постраждав батько активіста, він "отримав поранення ніг і втратив багато крові".

У Борисполі Київської області у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.

Про це повідомив нардеп Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, від вибуху постраждав батько активіста, він "отримав поранення ніг і втратив багато крові".

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"Близько години тому в квартиру мого помічника на громадських засадах Сергія Мазура Serj Mazur по організації Січ було кинуто вибуховий пристрій. Постраждав батько Сергія. У лікарні, втратив чимало крові, поранені ноги. Винесло скло вікна. Попередньо, граната або вибуховий пакет", - написав він.

Луценко зазначив, що можливою версією події може бути громадська активність Мазура.

"Зокрема, за його сприяння справі Крисіна був наданий величезний резонанс. Крисін - один з керівників тітушок під час Майдану, причетний до загибелі журналіста Веремія 18 лютого. Вчора якраз спільними нашими зусиллями Крисін поїхав відбувати покарання в колонію", - написав Луценко.