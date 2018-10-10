Кривава ДТП у Харкові: результати комплексної експертизи переглянуть

За словами адвоката Дронова, в середньому така процедура може зайняти 2-3 тижні.

У Харкові суд вирішив переглянути результати комплексної експертизи у справі про смертельну ДТП на вул. Сумській, що сталася 18 жовтня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання до Київського районного суду Харкова на сьогоднішньому засіданні подав захисник одного з учасників ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

За твердженням адвоката, результатам експертизи він не довіряє.

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«Необхідно провести комплексну експертизу щодо усіх відеозаписів і усіх наявних матеріалів, які є у суду, чого не було зроблено під час досудового розслідування. Я вважаю, що експертиза була проведена з порушеннями і не об'єктивно, оскільки жодного разу не були досліджені всі матеріали кримінального провадження і всі наявні у органу досудового розслідування відеозаписи. В середньому така процедура може зайняти 2-3 тижні», - зазначив Перепелиця.

Суддя вирішив задовольнити клопотання захисника.

Наступне засідання відбудеться 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.