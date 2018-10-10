Сутички під будівлею МВС: молодик облив кефіром журналістку NewsOne (фото)

Після інциденту молодика затримали активісти та поліцейські, хоча він намагався втекти.

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України, де проходить акція активістів організації С14, молодик облив кефіром журналістку знімальної групи телеканалу NewsOne і намагався втекти.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після інциденту молодика затримали активісти та поліцейські. Однак потім зчинилась штовханина між поліцейськими та учасниками акції. Окремі активісти стали викрикувати «Не здаємо своїх!».

Молодик, який облив кефіром журналістку, намагався знову втекти. Однак його та ще двох осіб було затримано правоохоронцями.

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Згодом з’ясувалось, що під час штовханини одному з активістів, який заявив, що не належить до організації С14, порізали руку. Медики Червоного Хреста надають йому допомогу. Активіст представився Борисом Олійником і заявив, що рану йому завдав один з правоохоронців, вдаривши кулаком у рукавиці.

Як відомо, під МВС кілька десятків мітингувальників зібралися під будівлею міністерства з вимогою розслідувати напади на активістів С14. Останній стався цієї ночі - в Борисполі в оселю Сергія Мазура невідомі кинули гранату. Вибухівкою поцілили в його кімнату, осколки розлетілися на десятки метрів. Самого Мазура вдома не було, постраждав його батько.