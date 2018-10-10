Через густий туман на Львівщині сталось дві смертельні аварії (відео)

Видимість з самого ранку погана, в середньому 100 метрів і так по всій області.

На Львівщині сталось дві смертельні аварії через густий туман.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Двоє людей загинули, семеро- травмовані. Обидві ДТП сталися зранку через погану видимість, адже область накрив густий туман. Найбільше постраждалих через зіткнення вантажівки та автівки дорожньої служби.

Ця аварія сталась на трасі Київ-Чоп поблизу містечка Миколаїв. В ній загинула одна людина і ще шестеро - постраждали.

Через аварію рух трасою ускладнений: вже за кілька кілометрів звідси починається величезна автомобільна тягнучка. ДТП трапилася близько 9 ранку фактично на зебрі. «Газель» дорожньої служби та бензовоз їхали в попутньому напрямку. Бус, ймовірно, загальмував перед пішохідним переходом, водій вантажівки не встиг зреагувати і відбувся удар. «Газель» злетіла у кювет.

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Авто досі у прірві з відірваним кузовом. Один працівник дорожньої служби загинув на місці, шестеро - отримали травми. Про їхній стан наразі невідомо.

Видимість з самого ранку погана, в середньому 100 метрів і так по всій області.

Ще одна аварія трапилася у селі Орява на межі Львівської і Закарпатської областей. Лобове зіткнення двох легковиків, не розминулися «Пежо» та «Хонда». Водійка «Пежо» 23-річна жінка загинула, чотирирічна дитина в лікарні.

За попередніми даними, обидві ДТП стались саме через погану видимість, туман на дорозі досі не розсіявся.