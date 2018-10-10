На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: одна людина загинула, ще шестеро постраждали

ДТП сталася через зіткнення автопоїзда DAF та мікроавтобуса "ГАЗель". Наразі встановлюються обставини події та особи учасників ДТП.

На Львівщині внаслідок зіткнення автопоїзда з пасажирським мікроавтобусом одна людина загинула, ще шестеро – госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 9.10 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Луб’яна Миколаївського району.

«Зіткнулись автопоїзд DAF та мікроавтобус «ГАЗель», які рухались в одному напрямку. Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок зіткнення загинув чоловік, ще шестеро людей доставлено до лікарні», - зазначається у повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП, а медики – діагнози потерпілим.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив голова громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, вантажівка «влетіла» в автомобіль компанії «Онур».

Він також зазначив, що на автошляхах області сьогодні сильний туман і погана видимість.

Раніше на Львівщині розбилося авто з "викраденою" нареченою.