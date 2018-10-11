"Розбили всі вікна, повиривали сидіння": під Києвом вандали розгромили вагон електрички (фото, видео)

Інцидент в електричці стався 10 жовтня, винних не затримано.

10 жовтня о 22.50 на перегоні Фастів—Мотовилівка, що на Київщині, групою невідомих осіб фактично було зруйновано вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів—Київ. У соцмережах опублікували фото наслідків таких хуліганських дій.

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Вандали розбили всі вікна, повиривали дивани для сидіння, розбили скло автоматичних дверей, пошкодили внутрішнє обладнання салону вагона, йдеться у повідомленні прес-служби "УЗ".

Помічник машиніста помітив зловмисників та одразу повідомив у поліцію, та правоохоронці приїхали за неодноразовими викликами на станцію Фастів лише вранці 11 жовтня.

"Вранці 11 жовтня залізничники були змушені відправити поїзд за маршрутом, закривши зруйнований хуліганами вагон, оскільки відремонтувати його можна лише в умовах депо. Таким чином від агресивних дій вандалів постраждали як залізниця, так і пасажири", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, завдано збитків на 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, в липні у Києві група невідомих вандалів примусово зупинила міську електричку і розмалювала її фарбою.