У Києві вандали зупинили міську електричку і розмалювали її фарбою (відео)

Після того, як невідомі зупинили міську електричку, вони не давали пасажирам вийти з вагонів.

В Києві у понеділок ввечері група невідомих вандалів примусово зупинила міську електричку і розмалювала її фарбою.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

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Повідомляється, що інцидент стався 30 липня приблизно о 21.20 між станціями Сирець і Вишгородська.

Після того, як невідомі зупинили міську електричку, вони не давали пасажирам вийти з вагонів.

"Деякі люди всередині отруїлись парами фарби, багатьох нудило, вийти не давали, кидалися камінням, розбили голову одному чоловікові. Закидали камінням кабіну машиністів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 17 серпня 2017 року в Києві на Лісовій трасі в районі зупинки «Спецдиспансер» невідомі примусово зупинили трамвай №5953, який їхав за маршрутом №12. Люди в масках заблокували шляху. Водій спробував дізнатися про причини протиправних дій, на що невідомі заляпали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон.