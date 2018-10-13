На складах біля Ічні припинилася детонація боєприпасів - ДСНС

До ліквідації наслідків вибухів та пожежі, що виникли 9 жовтня на 6-му арсеналі Міноборони, залучено понад 500 осіб та 131 одиниця техніки.

На військових складах поблизу Ічні сьогодні зранку не спостерігається детонація боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівській ОДА з посиланням на інформацію обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Згідно з повідомленням, сьогодні з 7.00 авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками проведено два скиди води у межах арсеналу та поза технічною територією. Усього з початку робіт здійснено 66 скидів води.

Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 15 заявок (минулої доби — 37, всього з початку робіт — 196 заявок).

Проводиться розвантаження вибухонебезпечних предметів, виявлених в ході очищення території, прилеглої до арсеналу.

Організовано чергування 11 пожежно-рятувальних розрахунків для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж у с. Дружба та на адміністративній території арсеналу. У с. Дружба в пункті обігріву організовано гаряче харчування.

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До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 500 осіб та 131 одиниця техніки.

В евакуаційних пунктах залишаються 92 особи, у тому числі одна дитина.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації немає.

З прилеглих до арсеналу територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

Для подолання наслідків надзвичайної ситуації уряд виділив 100 мільйонів гривень.

Площа території 6-го арсеналу Міноборони становить 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тисяч тонн боєприпасів.