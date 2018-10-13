На Харківщині на території приватної садиби знайшли понад 200 боєприпасів часів Другої світової війни (фото)
У селі Волохів Яр Чугуївського району Харківської області на території приватної садиби виявлено 229 боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
У повідомленні сказано, що місцеві мешканці під час проведення земляних робіт знайшли іржавий металевий предмет, схожий на боєприпас. Вчора піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС прибула на виклик і провела роботи з розмінування місцевості.
«За допомогою міношукача провели пошукові роботи, у землі було виявлений цілий склад вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.
Загалом піротехніками було виявлено 229 боєприпасів, серед яких: 125 мінометних мін різного калібру, 42 гранати, 4 протитанкові міни та 58 інших видів вибухонебезпечних предметів.
Всі боєприпаси були знешкоджені на спецмайданчику шляхом підриву. Постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, у травні у курортній зоні Одеси знайшли шість авіабомб часів Другої світової війни.