На Харківщині на території приватної садиби знайшли понад 200 боєприпасів часів Другої світової війни (фото)

Піротехнічна група ДСНС знешкодила боєприпаси на спеціальному майданчику шляхом підриву.

У селі Волохів Яр Чугуївського району Харківської області на території приватної садиби виявлено 229 боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

У повідомленні сказано, що місцеві мешканці під час проведення земляних робіт знайшли іржавий металевий предмет, схожий на боєприпас. Вчора піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС прибула на виклик і провела роботи з розмінування місцевості.

«За допомогою міношукача провели пошукові роботи, у землі було виявлений цілий склад вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.

Загалом піротехніками було виявлено 229 боєприпасів, серед яких: 125 мінометних мін різного калібру, 42 гранати, 4 протитанкові міни та 58 інших видів вибухонебезпечних предметів.

Всі боєприпаси були знешкоджені на спецмайданчику шляхом підриву. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, у травні у курортній зоні Одеси знайшли шість авіабомб часів Другої світової війни.