У курортній зоні Одеси знайшли шість авіабомб часів Другої світової війни

Під час огляду території будівельного майданчика піротехніки виявили шість авіаційних бомб ФАБ-50 часів Другої світової війни.

У курортній зоні Одеси під час будівельних робіт виявлено шість авіабомб часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 22 травня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на будівельному майданчику на вул. Маршала Говорова під час проведення земляних робіт будівельники виявили вибухонебезпечні предмети.

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На місце виклику прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час огляду території піротехніки виявили та ідентифікували 6 авіаційних бомб ФАБ-50 часів Другої світової війни.

Відзначається, що небезпечні знахідки перевезено спеціальними транспортними засобами у безпечне місце і 23 травня знищено шляхом підриву на території заздалегідь визначеного полігону.

Як повідомляв УНІАН, у порту «Южний» Одеської області 18 травня виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.